Da lanciatrice d’élite con record italiani a icona del movimento paralimpico: Assunta Legnante racconta la sua storia fatta di vittorie, difficoltà e rinascite. Ci parlerà del record indoor di 19,20 m (Genova), del suo percorso nei lanci da atleta “normodotata”, dell’aggravarsi del glaucoma e della decisione di reinventarsi nel mondo paralimpico — dove ha ottenuto oro, record e riscatti personali. Scopriremo i meccanismi tecnici dietro il gesto del peso, i momenti in cui ha dovuto ricostruirsi, e il valore che dà al riconoscimento — come atleta e come persona. Parole chiave: Assunta Legnante, atletica paralimpica, getto del peso, record italiano, glaucoma, inclusione, riconoscimento sportivo, resilienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – Atletica. Assunta Legnante: forza, visione e riconoscimento oltre la vista