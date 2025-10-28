Florio Experience a Palazzo Bonocore | degustazione e racconto della Palermo Felicissima

Giovedì 30 ottobre, alle 18, la Caffetteria Bonocore ospita la Florio Experience, un evento che unisce enogastronomia e cultura nel cuore di Palazzo Bonocore. La serata propone un percorso di degustazione dedicato al vino Florio e al Marsala, simboli di una Sicilia imprenditoriale e raffinata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it