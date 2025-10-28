Floresha Prengu è scomparsa da Trento | a casa la aspettano le sue due bambine

L’ultima volta che è stata vista risale alla mattina del 22 ottobre poi di Floresha Prengu, 35enne di origini albanesi e mamma di due bambine. Era a Trento, dopodiché si sono perse del tutto le tracce. I familiari da giorni non hanno più sue notizie e si sono immediatamente rivolti tanto alle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

"Aiutateci a trovare Floresha Prengu", l'appello dei familiari: "Non abbiamo più sue notizie. E' una giovane mamma di due bambine" - "Non abbiamo più sue notizie, se avete segnalazioni contattate le forze dell'ordin ... Riporta ildolomiti.it