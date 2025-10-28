flavio cobolli ci prova ma ben shelton va agli ottavi a parigi

Ben Shelton si prende gli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi. Il classe 2002 di Atlanta supera per 7-6(4) 6-3 in un’ora e 32 minuti Flavio Cobolli, che si gioca bene le sue carte, ma che non riesce nel complesso a trovare una risposta al dilemma di come arginare la battuta del suo avversario, che attende ora il russo Andrey Rublev o il derby con Learner Tien. Sebbene le prime fasi di match vedano anche diversi scambi interessanti, alla fin fine sia Shelton che Cobolli tendono a darsi poco fastidio al servizio, ognuno per motivi differenti. Sul 4-3 per l’italiano un doppio fallo di Shelton significa 15-30, poi, sul 30 pari, è lo stesso Flavio a inventarsi un punto straordinario ribaltandolo da una situazione difensiva per guadagnarsi la prima palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

