Fiumicino furto da Acqua e Sapone | serranda scardinata con un’auto

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – Furto nella notte a Fiumicino presso il punto vendita Acqua e Sapone di via delle Meduse. Secondo quanto riportato in un video dalla pagina social Welcome to Favelas, ignoti avrebbero utilizzato un’auto rubata per sradicare la serranda e introdursi all’interno dell’esercizio commerciale e rubare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e sono ora a caccia dei responsabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it