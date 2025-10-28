Fiumi di droga dalla Spagna ' stoccati' nel casertano | 5 arresti
Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna avrebbero una società logistica con sede a Giugliano in Campania: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea. 🔗 Leggi su Casertanews.it
