Fitbit lancia il coach AI per rivoluzionare il benessere la salute e la qualità della vita
In anteprima pubblica per gli utenti Android con abbonamento Fitbit Premium negli Stati Uniti è disponibile il nuovo coach virtuale AI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Google prepara nuovi prodotti Fitbit: arriveranno il prossimo anno - In occasione del rilascio dell'anteprima pubblica del nuovo personal coach alimentato da Gemini, Google ha confermato l'arrivo di nuovi prodotti Fitbit. Come scrive tuttoandroid.net