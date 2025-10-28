Firenze visita a sorpresa di Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio | Importante abbassare livello dei prezzi

Firenze, 28 ottobre 2025 – Visita a sorpresa di Christine Lagarde a Firenze. La presidente della Banca Centrale Europea, attesa nel capoluogo toscano per presiedere il Consiglio direttivo della Bce, ha approfittato del suo arrivo in città per fare un giro tra i banchi del mercato di SantAmbrogio.  Tra sorrisi, strette di mano e qualche parola scambiata con i commercianti, Lagarde si è concessa un momento di relax, immergendosi nella quotidianità fiorentina. Ai microfoni della Rai ha raccontato con tono disteso: “Cosa mi piacerebbe comprare al mercato? Mi piacerebbe prendere tutto qui – ha risposto – ma quando vado al mercato compro frutta, verdura  e formaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

