Firenze visita a sorpresa di Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio | Importante abbassare livello dei prezzi
Firenze, 28 ottobre 2025 – Visita a sorpresa di Christine Lagarde a Firenze. La presidente della Banca Centrale Europea, attesa nel capoluogo toscano per presiedere il Consiglio direttivo della Bce, ha approfittato del suo arrivo in città per fare un giro tra i banchi del mercato di Sant’Ambrogio. Tra sorrisi, strette di mano e qualche parola scambiata con i commercianti, Lagarde si è concessa un momento di relax, immergendosi nella quotidianità fiorentina. Ai microfoni della Rai ha raccontato con tono disteso: “Cosa mi piacerebbe comprare al mercato? Mi piacerebbe prendere tutto qui – ha risposto – ma quando vado al mercato compro frutta, verdura e formaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi visita guidata straordinaria al gruppo dei soci Coop Firenze con la Presidente della Coop Firenze Toscana Michela Fioravanti e della Coop Firenze sezione di Lucca Maria Fortini accompagnati negli storici ambienti manicomiali e tobiniani dalla President - facebook.com Vai su Facebook
La rettrice @_alexpetrucci in visita oggi al Museo di Scienze Planetarie di #Prato, ospite del direttore della Fondazione #Parsec Marco Morelli e della presidente Antonella Fioravanti, insieme al geologo #Unifi Luca Bindi - X Vai su X
Lagarde: «Inflazione giù e lavoro forte: la sorpresa dell’Eurozona» - Mentre il presidente della Fed, Jerome Powell, venerdì ha espresso cauta preoccupazione per un ... Scrive corriere.it