Firenze via Palazzuolo ci prova | arriva il primo artigiano Ma il degrado non trasloca

Firenze, 28 ottobre 2025 – La riqualificazione di via Palazzuolo non è ancora partita ufficialmente, ma qualcosa comincia a muoversi. In una delle strade più discusse dell’area Unesco — spesso al centro delle cronache per episodi di criminalità e degradoarriva un primo segnale di rinascita: lo Studio Bojola è pronto a insediarsi in uno dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione CR Firenze, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Recreos che dovrebbe trasformare l’intera area. Lo Studio Bojola – gestito da Margherita Bojola e dal marito Gilberto Benni – è una realtà solida e storica nel panorama del design artigianale fiorentino: fondato nel 1983, si occupa di design e produzione di arredi e oggetti d’arte, con uno stile che fonde la contemporaneità con le radici della tradizione manifatturiera toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

