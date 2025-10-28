Firenze, 28 ottobre 2025 - Libernauta, il progetto nato nel 2000 per riscoprire il piacere della lettura tra i 14 e i 19 anni, festeggia un anniversario importante aprendo una nuova stagione di letture, incontri e laboratori che mettono ancora una volta i giovani al centro del percorso. Dalla prima edizione a oggi hanno partecipato circa 19.000 ragazze e ragazzi: ogni anno il concorso coinvolge oltre 30 scuole secondarie di secondo grado e più di 40 biblioteche dell’area metropolitana fiorentina e del Mugello. Nell’ultima edizione sono stati più di 500 i partecipanti, a conferma della vitalità del progetto e della sua capacità di rinnovarsi, sperimentando linguaggi e strumenti sempre nuovi per avvicinare i giovani alla lettura — anche al di fuori del contesto scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna Libernauta: il progetto per riscoprire il piacere della lettura