Firenze | tentano di rubare nello zaino di una turista in Por Santa Maria fermate due donne

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza di reato due donne, di 32 e 25 anni, senza fissa dimora, poiché ritenute responsabili del reato di tentato furto con destrezza in concorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tentano di rubare nello zaino di una turista in Por Santa Maria, fermate due donne

Contenuti che potrebbero interessarti

Tentano il colpo alle Poste, un residente li mette in fuga https://lanazione.it/firenze/cronaca/tentano-il-colpo-alle-poste-un-residente-li-mette-in-fuga-s5dr9ij0… - X Vai su X

Durante le riprese di un video per i miei canali social a Firenze, un individuo si avvicina e tenta di prendere un paio di scarpe che avevo appena cambiato e appoggiato dietro di me. Dal video si nota chiaramente che il soggetto punta direttamente alle scarpe, - facebook.com Vai su Facebook

Sorprese a rubare in centro, fermate due 'pickpockets' a Firenze - Due donne di 32 e 25 anni sono state arrestate dai carabinieri dopo un tentato furto in via Por Santa Maria nel ... Si legge su gonews.it

Armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici - Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ... Scrive lanazione.it