Firenze | tentano di rubare nello zaino di una turista in Por Santa Maria fermate due donne
I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza di reato due donne, di 32 e 25 anni, senza fissa dimora, poiché ritenute responsabili del reato di tentato furto con destrezza in concorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tentano il colpo alle Poste, un residente li mette in fuga https://lanazione.it/firenze/cronaca/tentano-il-colpo-alle-poste-un-residente-li-mette-in-fuga-s5dr9ij0… - X Vai su X
Durante le riprese di un video per i miei canali social a Firenze, un individuo si avvicina e tenta di prendere un paio di scarpe che avevo appena cambiato e appoggiato dietro di me. Dal video si nota chiaramente che il soggetto punta direttamente alle scarpe, - facebook.com Vai su Facebook
Sorprese a rubare in centro, fermate due 'pickpockets' a Firenze - Due donne di 32 e 25 anni sono state arrestate dai carabinieri dopo un tentato furto in via Por Santa Maria nel ... Si legge su gonews.it
Armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici - Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ... Scrive lanazione.it