Firenze | tentano di rubare nello zaino di una turista in Por Santa Maria fermate due donne

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza di reato due donne, di 32 e 25 anni, senza fissa dimora, poiché ritenute responsabili del reato di tentato furto con destrezza in concorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

