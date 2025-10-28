Firenze | sequestrate 3.200 borse contraffatte Scoperto dalla Guardia di Finanza il punto vendita clandestino

Firenzepost.it | 28 ott 2025

Rilevante intervento della Guardia di Finanza di Firenze che ha inferto un duro colpo al mercato del falso, a tutela dell’economia legale e del “made in Italy”. L’operazione, frutto di un’articolata attività investigativa e di intelligence economico-finanziaria, ha condotto al sequestro di oltre 3.200 borse riportanti i loghi contraffatti di prestigiose maison internazionali del lusso, confermando l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto ai fenomeni che minano la libera concorrenza e danneggiano il tessuto produttivo nazionale L'articolo Firenze: sequestrate 3.200 borse contraffatte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

