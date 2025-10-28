Firenze | sequestrate 3.200 borse contraffatte Scoperto dalla Guardia di Finanza il punto vendita clandestino
Rilevante intervento della Guardia di Finanza di Firenze che ha inferto un duro colpo al mercato del falso, a tutela dell’economia legale e del “made in Italy”. L’operazione, frutto di un’articolata attività investigativa e di intelligence economico-finanziaria, ha condotto al sequestro di oltre 3.200 borse riportanti i loghi contraffatti di prestigiose maison internazionali del lusso, confermando l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto ai fenomeni che minano la libera concorrenza e danneggiano il tessuto produttivo nazionale L'articolo Firenze: sequestrate 3.200 borse contraffatte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
