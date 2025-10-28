Firenze Halloween con Lucilla | al teatro Cartiere Carrara torna l’idolo dei bambini
Firenze, 28 ottobre 2025 - Anche quest’anno Lucilla scende dal sole con un nuovo e coinvolgente show dedicato a Halloween, uno dei momenti più attesi dell’anno, soprattutto dai bambini. L’appuntamento che riporta la fatina del sole al pubblico toscano è fissato per domenica 2 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ore 16,30). Idolo di YouTube, dove i video delle sue canzoni hanno superato un miliardo di visualizzazioni, Lucilla porta in scena i grandi successi e un repertorio in perfetto stile Halloween, circondata da una scenografia mozzafiato fatta di luci, colori e animazioni. “Halloween è già”, “Fumo nero sale su”, “Il cha cha cha di Halloween” sono solo alcune canzoni, rese celebri attraverso il web, che l’artista canterà e ballerà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
