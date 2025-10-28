Firenze e il cronoprogramma per lo stadio attesa e scintille Iv e M5S con Funaro | niente sfiducia

Firenze, 28 ottobre 2025 – Scintille e polemiche aspettando il cronoprogramma. A giorni è attesa la determina che metterà nero su bianco la nuova variante che stabilirà per filo e per segno i tempi, le scadenze e la suddivisione dei lavori dopo i ritardi accumulati per il restyling dello stadio Franchi. Intanto però in consiglio comunale va in scena la protesta. Al motto di “Funaro non è più garante della città” il centrodestra ha illustrato la mozione di sfiducia contro la sindaca, firmata dai dieci consiglieri di FdI, Lega, FI, lista Schmidt e Noi Moderati. Lavori al Franchi, slitta la data di completamento della Fiesole: “Non sarà pronta per il Centenario” Nell’atto si chiede “la convocazione di un Consiglio in seduta straordinaria onde procedere per appello nominale della mozione di sfiducia” e si fa riferimento al fatto che Funaro “ha perso la funzione di garante dell’interesse collettivo, prova ne siano gli episodi” legati anche “al cosiddetto ‘cubo nero’: da un lato ostacoli e dinieghi a chi, nel rispetto delle regole, offre risorse e funzioni per la collettività; dall’altro, atteggiamenti di accondiscendenza verso interessi privati non trasparenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

