Firenze e il cronoprogramma per lo stadio attesa e scintille Iv e M5S con Funaro | niente sfiducia
Firenze, 28 ottobre 2025 – Scintille e polemiche aspettando il cronoprogramma. A giorni è attesa la determina che metterà nero su bianco la nuova variante che stabilirà per filo e per segno i tempi, le scadenze e la suddivisione dei lavori dopo i ritardi accumulati per il restyling dello stadio Franchi. Intanto però in consiglio comunale va in scena la protesta. Al motto di “Funaro non è più garante della città” il centrodestra ha illustrato la mozione di sfiducia contro la sindaca, firmata dai dieci consiglieri di FdI, Lega, FI, lista Schmidt e Noi Moderati. Lavori al Franchi, slitta la data di completamento della Fiesole: “Non sarà pronta per il Centenario” Nell’atto si chiede “la convocazione di un Consiglio in seduta straordinaria onde procedere per appello nominale della mozione di sfiducia” e si fa riferimento al fatto che Funaro “ha perso la funzione di garante dell’interesse collettivo, prova ne siano gli episodi” legati anche “al cosiddetto ‘cubo nero’: da un lato ostacoli e dinieghi a chi, nel rispetto delle regole, offre risorse e funzioni per la collettività; dall’altro, atteggiamenti di accondiscendenza verso interessi privati non trasparenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
++ Stadio Franchi di Firenze, nuovo cronoprogramma - La nota del Comune e la posizione della società - facebook.com Vai su Facebook
055firenze - X Vai su X
Stadio Franchi, il cronoprogramma è vicino. Dalla copertura ai permessi: così la burocrazia diventa tiranna - L’area troppo ‘slim’ del cantiere ha bloccato l’installazione di un pannello a copertura delle ruspe ... Riporta msn.com
Confermata la fine dei lavori allo stadio Franchi nel 2029, ma la curva Fiesole è in ritardo - Il completamento del restyling dello stadio Franchi di Firenze rimane al 2029, ma la fine dei lavori per la curva Fiesole slitta ai primi mesi del 2027. Scrive gonews.it
Pasticcio stadio anche a Firenze: nuovi ritardi nei lavori del Comune e Commisso ci sta ripensando - I nuovi ritardi nei lavori per il Franchi hanno suscitato il malcontento di Commisso che ora valuta il da farsi ... Lo riporta ilnapolista.it