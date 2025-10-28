Firenze | droga e hashish pronti per lo spaccio 36enne arrestato sul lungarno del Tempio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestasto stamattina, 28 ottobre 2025, un uomo di 36 anni, attualmente sottoposto a indagini per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: droga e hashish pronti per lo spaccio, 36enne arrestato sul lungarno del Tempio

Leggi anche questi approfondimenti

#Cronaca Via Firenze: sorpreso con la droga. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

Droga coltelli resti di furti La ciclabile della droga Redi ricettacolo di bivacchi e di soggetti molesti Panchine usate per affari loschi , e dei portatori di morte poca illuminazione e in assenza di telecamere la ciclabile fa' paura #sicurezza #Firenze #sanjacopino # - X Vai su X

Cocaina e hashish, arrestato sui lungarni - È stato fermato e controllato questa mattina, martedì 28 ottobre, dai carabinieri del nucleo radiomobile sul lungarno del Tempio. Si legge su firenzetoday.it

24enne arrestato a Firenze, così nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate - Un 24enne marocchino è stato arrestato a Firenze per spaccio: usava auto parcheggiate come deposito per 3 kg di hashish. Segnala virgilio.it

Firenze, con la droga a 18 anni. Un altro arresto per resistenza a pubblico ufficiale - Firenze, 16 agosto 2025 – Nella serata di mercoledì, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno anche arrestato un 18enne marocchino ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti. Da lanazione.it