Firenze, 28 ottobre 2025 – Un ergastolo e una condanna a 27 anni per i fratelli Guilherme e Matheus Ponciano, accusati dell'omicido del commerciante del Porcellino, l'iraniano Safaei Kiomars. Lo ha stabilito la corte d'assise che ha escluso l'aggravante della crudeltà. Guillherme è stato condannato anche all'isolamento diurno per otto mesi. La vittima, 72enne, fu rinvenuta nel suo appartamento in via de Pinedo, a Novoli, il 29 novembre del 2023, con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto di plastica in testa. L'autopsia svelò poi che il commerciante era morto per asfissia dopo alcune ore dall'aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, condanne all’ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell’omicidio del commerciante del Porcellino