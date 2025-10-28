Firenze condanne all’ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell’omicidio del commerciante del Porcellino

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 ottobre 2025 – Un ergastolo e una condanna a 27 anni per i fratelli Guilherme e Matheus Ponciano, accusati dell'omicido del commerciante del Porcellino, l'iraniano Safaei Kiomars. Lo ha stabilito la corte d'assise che ha escluso l'aggravante della crudeltà. Guillherme è stato condannato anche all'isolamento diurno per otto mesi. La vittima, 72enne, fu rinvenuta nel suo appartamento in via de Pinedo, a Novoli, il 29 novembre del 2023, con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto di plastica in testa. L'autopsia svelò poi che il commerciante era morto per asfissia dopo alcune ore dall'aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze condanne all8217ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell8217omicidio del commerciante del porcellino

© Lanazione.it - Firenze, condanne all’ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell’omicidio del commerciante del Porcellino

Altri contenuti sullo stesso argomento

firenze condanne all8217ergastolo 27Commerciante ucciso a Firenze, condanne a ergastolo e a 27 anni - La Corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio v ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Condanne All8217ergastolo 27