Firenze condanne all’ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell’omicidio del commerciante del Porcellino
Firenze, 28 ottobre 2025 – Un ergastolo e una condanna a 27 anni per i fratelli Guilherme e Matheus Ponciano, accusati dell'omicido del commerciante del Porcellino, l'iraniano Safaei Kiomars. Lo ha stabilito la corte d'assise che ha escluso l'aggravante della crudeltà. Guillherme è stato condannato anche all'isolamento diurno per otto mesi. La vittima, 72enne, fu rinvenuta nel suo appartamento in via de Pinedo, a Novoli, il 29 novembre del 2023, con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto di plastica in testa. L'autopsia svelò poi che il commerciante era morto per asfissia dopo alcune ore dall'aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Consiglio di Odg Toscana esprime soddisfazione per la sentenza della corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna del tifoso che il 27 novembre 2021, fuori dallo stadio di Empoli, fu autore di un atto sessista nei confronti della giornalista Greta - facebook.com Vai su Facebook
Funaro: "Firenze condanna l'antisemitismo. Il centrosinistra non è estremista". La sindaca di Firenze alla #FestadelFoglio : "La nostra città ha condannato il 7 ottobre, ha condannato Netanyahu e difende i diritti di tutti i cittadini" - X Vai su X
Commerciante ucciso a Firenze, condanne a ergastolo e a 27 anni - La Corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio v ... Secondo ansa.it