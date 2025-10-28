Firenze a Roberto Bolle la laurea honoris causa | Danza classica è percorso che vale la pena di essere affrontato
Firenze, 28 ottobre 2025 -“La danza classica è molto selettiva” ma “è un percorso che vale la pena di essere affrontato proprio per il percorso stesso, non solo per l'obiettivo che si raggiunge alla fine. È un percorso formativo e fisico che aiuta, i ragazzi hanno bisogno di fare qualcosa di fisico che li faccia connettere con se stessi, con le emozioni, con il corpo, la musica, lo spazio”, qualcosa che non sia solo “virtuale”. Lo ha spiegato Roberto Bolle, parlando a margine del conferimento all'Università di Firenze della laurea magistrale honoris cause in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
