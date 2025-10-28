Fiorentina ora due partite fondamentali | Pioli obbligato a dare la svolta in 180 minuti

Firenze, 28 ottobre 2025 – Un bicchiere d’acqua nel deserto. Che non è male, sia chiaro, ma non basta per riprendere energia, andare avanti. E uscire da una situazione che rimane delicata e difficile. Quel bicchiere d’acqua (ovvero il pari salva coronarie strappato al Bologna ) ora dovrà avere un seguito. Magari diventare una bottiglietta di quell’acqua salvavita sorseggiata con il pari di Kean, magari una bottiglia, meglio sarebbe una scorta. E tutto questo bisognerà portarlo a casa con i prossimi avversari. Uno si chiama Inter e l’altro Lecce – tanto per rimanere alla strettissima attualità – ed è da queste partite che la Fiorentina dovrà (per forza) segnare uno strappo con tutto quello che è accaduto con l’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, ora due partite fondamentali: Pioli obbligato a dare la svolta in 180 minuti

