Fiorello racconta il brutto incidente in bici | Conciato male Sono volato di faccia mi hanno soccorso 3 operai

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello ha svelato durante un'intervista di essere rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta proprio davanti al cancello di casa, riportando alcune escoriazioni al viso. Le parole del conduttore: "Mi hanno guardato e mi hanno detto: 'Ti sei proprio rovinato'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

