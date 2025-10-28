Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi | Ho voluto fare il figo poi… Un operaio mi ha detto | Ti sei proprio rovinato – Il video

«Mi sveglio alle quattro e mezza e dico: “Adesso vado in bici”. A Roma è una delle cose più belle che si possano fare. È come vivere La grande bellezza: la gente dorme, i cinghiali dormono». Così inizia la storia della caduta in bicicletta di Rosario Fiorello, che lo showman ha raccontato al Festival dello spettacolo di Milano. Poco dopo aver detto che non pensa di tornare Sanremo, il conduttore ha spiegato come ha fatto a cadere in bici, ripercorrendo un episodio che era emerso anche nelle dirette con Fabrizio Biggio, la sua spalla alla conduzione de La Pennicanza su Rai Radio 2. «Ora non si vede niente, ma se aveste visto come ero conciato », ha detto al pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

