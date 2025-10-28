Fiorello caduta all’alba | il racconto ironico dell’artista romano

Un incidente trasformato in uno spettacolo. Quando c’è Fiorello, anche una caduta può diventare un’applauso. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fiorello, caduta all’alba: il racconto ironico dell’artista romano

