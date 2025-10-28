Fiorello caduta all’alba | il racconto ironico dell’artista romano

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente trasformato in uno spettacolo. Quando c’è Fiorello, anche una caduta può diventare un’applauso. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

fiorello caduta all8217alba il racconto ironico dell8217artista romano

© Lidentita.it - Fiorello, caduta all’alba: il racconto ironico dell’artista romano

Approfondisci con queste news

fiorello caduta all8217alba racconto“Mi sono rovinato”: Fiorello coinvolto in un incidente in bici davanti casa - Fiorello racconta un incidente in bici avvenuto a Roma: la manovra sbagliata e il soccorso degli operai, scopri cos'è successo. Scrive donnaglamour.it

fiorello caduta all8217alba raccontoIncidente per Fiorello di fronte a casa: "Sono atterrato di faccia. Mi hanno soccorso alcuni operai" - Lo showman siciliano ha raccontato della brutta disavventura vissuta qualche settimana fa mentre rientrava a casa dopo un giro in bicicletta ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Caduta All8217alba Racconto