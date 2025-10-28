Finto carabiniere e finta avvocata | ecco cosa faceva una coppia napoletana in trasferta

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Lugo hanno denunciato un uomo e una donna di origine campana, che ad agosto avevano truffato una anziana di Fusignano. Le indagini sono partite dopo la denuncia dell'86enne, che aveva ricevuto una telefonata, in cui un uomo, presentatosi come maresciallo dei carabinieri, le aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

