Finto carabiniere e finta avvocata | ecco cosa faceva una coppia napoletana in trasferta
I carabinieri di Lugo hanno denunciato un uomo e una donna di origine campana, che ad agosto avevano truffato una anziana di Fusignano. Le indagini sono partite dopo la denuncia dell'86enne, che aveva ricevuto una telefonata, in cui un uomo, presentatosi come maresciallo dei carabinieri, le aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
La truffa del finto carabiniere. Due cittadini campani arrestati in fralgranza in Marmilla. Avevano preso di mira una donna anziana alla quale hanno provato a estorcere 40 mila euro e vari monili. Il servizio è di Marco Lai #videolina #tgvideolina #notiziesardegn - facebook.com Vai su Facebook
Sventata in Marmilla una truffa del finto carabiniere da oltre 40 mila euro: arrestati due campani - X Vai su X
Fingono di essere Carabinieri e tentano di truffare una coppia di anziani: arrestati - Due uomini, residenti in provincia di Napoli, con trascorsi giudiziari, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Brisighella dopo aver tentato di truffare una coppia di coniugi anziani, ... Come scrive ravenna24ore.it
Finti carabinieri truffatori. Allarme da due sindaci - Le immagini delle telecamere a disposizioni dei militari dell’Arma veri. msn.com scrive
Si fingono carabinieri per truffare una coppia: due arresti - In caserma ci finiscono per davvero, ma per rispondere dell'accusa di truffa. quotidianodipuglia.it scrive