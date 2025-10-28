Fino a Mesagne per servizi essenziali? Poste Italiane ci ha preso in giro
LATIANO – “Mi sono sentito preso in giro, sono arrabbiato: Poste Italiane è venuta a Latiano, ha incontrato i responsabili dell'ufficio tecnico e della polizia locale”. Ma poi ha fatto “di testa sua”. Il sindaco Cosimo Maiorano è vicino al banchetto posizionato sotto l'ufficio postale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
"Fino a Mesagne per servizi essenziali? Poste Italiane ci ha preso in giro” - La rabbia del sindaco Cosimo Maiorano e la manifestazione con raccolta firme contro la scelta: nessun container, diversi chilometri da percorrere per i cittadini ... Come scrive brindisireport.it