Fino a Mesagne per servizi essenziali? Poste Italiane ci ha preso in giro

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LATIANO – “Mi sono sentito preso in giro, sono arrabbiato: Poste Italiane è venuta a Latiano, ha incontrato i responsabili dell'ufficio tecnico e della polizia locale”. Ma poi ha fatto “di testa sua”. Il sindaco Cosimo Maiorano è vicino al banchetto posizionato sotto l'ufficio postale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

