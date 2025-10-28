Roma, 28 ott – Al vertice del 24 ottobre, i leader europei hanno fatto qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: hanno messo in discussione, almeno in parte, i dogmi del Green Deal. Non si tratta di un’inversione totale, ma di una frenata significativa. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni restano formalmente intatti — –90% entro il 2040 e zero netto nel 2050 – ma verranno introdotte nuove forme di flessibilità, soprattutto per l’industria automobilistica, uno dei settori più colpiti dalle politiche verdi. Il voto definitivo è stato rinviato al 4 novembre, ma il segnale politico è chiaro: l’Europa comincia a fare i conti con la realtà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Fine dell’utopia verde: l’Europa riscopre la realtà