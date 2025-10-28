Finali Mondiali Ferrari | grande spettacolo al Mugello Edizione 2026 a Barcellona

La pioggia non ha fermato i tradizionali festeggiamenti del Cavallino all'interno dell'autodromo toscano. Grande spettacolo in pista tra le finali del Ferrari Challenge e le celebrazioni per i successi ottenuti con la hypercar 499P alla 24 Ore di Le Mans. Edizione 2026 a Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finali Mondiali Ferrari: grande spettacolo al Mugello. Edizione 2026 a Barcellona

