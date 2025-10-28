Filo Hamas e sinistra extraparlamentare | arriva il partito islamico

Il patto tra l'islam radicale e la sinistra, soprattutto extraparlamentare si fa sempre più manifesto. Non sono solo le piazze a darci la conferma di ciò, ma anche la solidarietà giunta a Mohammad Hannoun, il filo Hamas oggetto di un foglio di via dalla Questura di Milano dopo che ha pubblicamente inneggiato all'uccisione dei collaborazionisti. A stargli vicino ora spunta il Comitato lombardo del Partito Marxista-Leninista Italiano che esprime «profonda solidarietà antifascista ed antisionista a Mohammad Hannoun, Presidente della Associazione Palestinesi in Italia (Api), contro cui le autorità repressive del regime neofascista governato dalla ducessa Meloni hanno ingiunto il confino di polizia (alias “foglio di via”), che gli vieta di recarsi nel capoluogo lombardo per un anno». 🔗 Leggi su Iltempo.it

