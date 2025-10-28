Filippo Turetta sarà processato in appello lui non fa ricorso ma la procura sì | chieste le aggravanti per le 75 coltellate a Giulia Cecchettin

Filippo Turetta aveva rinunciato all’appello con una lettera alla Corte d’Assise, accettando l’ergastolo senza chiedere attenuanti. Ma la Procura generale di Venezia ha comunque deciso di procedere. Il 14 novembre si terrà quindi il processo d’appello per il giovane di Torreglia, condannato al carcere a vita per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. A darne notizia sono il Corriere del Veneto e il Gazzettino. Cosa chiede l’accusa. L’obiettivo della Procura è ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, che la Corte d’assise di Venezia aveva escluso in primo grado lo scorso 3 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

