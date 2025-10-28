Filippo Bisciglia | Non mi sono sposato e non ho avuto figli | sono rimasto fermo con lo spirito a 28 anni Sono diventato adulto quando mia madre si è ammalata

È uno dei concorrenti di The Traitors Italia su Prime Video anche se, in questa intervista, spiega di non voler parlare né di tradimenti né di amori finiti.

