Filippo Bisciglia e Pamela Camassa il motivo della rottura Il conduttore | Ho fatto una promessa

Mistero e dispiacere accompagna da settimane la notizia della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due si sono detti addio dopo tanti insieme, una convivenza ben avviata, e il sogno mai realizzato di avere un figlio. Il conduttore di Temptation Island è tornato a parlare di questa fine svelando una promessa importante che nessuno si aspettava. Filippo Bisciglia e la promessa su Pamela Camassa. Intervistato da Vanity Fair per l’uscita del nuovo programma The Traitors Italia, in cui è uno dei protagonisti, Filippo Bisciglia ha fatto chiarezza circa il suo addio a Pamela Camassa. “ Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”, ha detto il conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, il motivo della rottura. Il conduttore: “Ho fatto una promessa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Filippo Bisciglia afferma di essere «una persona molto trasparente e, per certi versi, pura», per questo per lui è stato complicato partecipare al programma «The Traitors Italia»... - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. - X Vai su X

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, il motivo della rottura. Il conduttore: “Ho fatto una promessa” - Perché si sono lasciati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: il conduttore di Affari Tuoi svela la promessa fatta all’ex compagna di vita ... Si legge su dilei.it

Filippo Bisciglia: «Non mi sono sposato e non ho avuto figli: sono rimasto fermo con lo spirito a 28 anni. Sono diventato adulto quando mia madre si è ammalata» - È uno dei concorrenti di The Traitors Italia su Prime Video anche se, in questa intervista, spiega di non voler parlare né di tradimenti né di amori finiti ... Lo riporta vanityfair.it

Filippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola, altro che Denise: ecco chi è - Filippo Bisciglia pare abbia già dimenticato Pamela Camassa: il conduttore di Temptation Island è stato avvistato con un'altra donna. Scrive donnapop.it