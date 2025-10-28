Filiere persone e territori L’eccellenza del distretto orafo si ritrova in Fraternita dei Laici

Il distretto orafo aretino, leader in Italia per export, sarà il tema centrale dell’evento " L’Oro del Fare - Filiere, persone, territori ", che si terrà stasera a partire dalle 17.30 nel Palazzo della Fraternita dei Laici di piazza Grande. L’appuntamento, promosso da Qn Quotidiano Nazionale e cofinanziato dall’Unione Europea, vedrà la partecipazione di istituzioni, partner strategici e i vertici delle associazioni di categoria. I lavori, aperti dalla vice direttrice Cristina Privitera e il caposervizio Federico D’Ascoli de La Nazione, includeranno il saluto di Pier Luigi Rossi (presidente Fraternita dei Laici) e un videomessaggio di Giorgio Silli (sottosegretario agli Affari Esteri). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Filiere, persone e territori. L’eccellenza del distretto orafo si ritrova in Fraternita dei Laici

Argomenti simili trattati di recente

#oro | Il 28 ottobre al Palazzo della Fraternita dei Laici arriva “L’Oro del Fare – Filiere, Persone, Territori”, sesto appuntamento del ciclo “QN Distretti – Le sfide dei territori e i protagonisti delle filiere”. Un confronto nazionale promosso da QN – Quotidiano Na - facebook.com Vai su Facebook

QN Distretti | L’oro del fare: filiere, persone, territori - All’interno del ciclo QN DISTRETTI, dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, QN Quotidiano Nazionale dedica un appuntamento speciale al Distretto dell'Oro. Lo riporta quotidiano.net

L’oro del fare: filiere, persone, territori - Obiettivo dell’evento è offrire una visione concreta e strategica per il futuro del distretto dell’oro italiano, coinvolgendo istituzioni, imprenditori, opinioni, leader, esperti e testimonial, per un ... Come scrive quotidiano.net

Unisce persone e territori con 26 milioni di chilometri di fibra - Oltre 26 milioni di chilometri di fibra ottica già posati, l'equivalente di oltre 600 volte la circonferenza della Terra. Come scrive ilgiornale.it