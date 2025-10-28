Filiera dell’oro al bivio Strategie di crescita per la manifattura di lusso

La città si prepara a diventare il palcoscenico dell’eccellenza manifatturiera italiana. Oggi, nella cornice storica della Fraternita dei Laici, si terrà ’L’Oro del Fare – Filiere, Persone, Territori’, nuova tappa del ciclo QN Distretti – Le sfide dei Territori e dei Distretti Italiani, promosso da QN Quotidiano Nazionale e QN Economia, Cofinanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo e Ipsos Doxa con main partner TIM Enterprise e partner SIMEST. Un appuntamento che riunirà imprese, istituzioni, associazioni di categoria e protagonisti della filiera orafa per discutere il futuro di un settore simbolo del Made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Filiera dell’oro al bivio . Strategie di crescita per la manifattura di lusso

Scopri altri approfondimenti

"Tony Blair ha il grande merito di aver tracciato una strada nuova per Gaza, di aver offerto una prima grande occasione per una tregua. Siamo al bivio: ora o mai più. E stavolta il piano tiene dentro gli arabi. Il loro coinvolgimento è essenziale e ricordo bene qu - facebook.com Vai su Facebook

Filiera dell’oro al bivio . Strategie di crescita per la manifattura di lusso - Oggi alla Fraternita dei Laici imprese, istituzioni e associazioni di categoria a confronto sul futuro della filiera con i giornalisti di Quotidiano Nazionale. Secondo quotidiano.net

Coldiretti e Filiera Italia: ortofrutta da record ma serve strategia - Coldiretti e Filiera Italia sono presenti a Fruit Attraction a Madrid, che si conferma uno degli appuntamenti più importanti al mondo per il settore ortofrutticolo. Scrive borsaitaliana.it