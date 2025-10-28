Figuraccia del M5S sulla nomina della Venezi al Colon di Buenos Aires Il sovrintendente | E’ un’eccellenza la vogliono gli artisti

Italia o Argentina per me pari sono. Per il grillino Gaetano Amato, se si tratta di attaccare il maestro Beatrice Venezi, non importa la latitudine geografica e cosa ti va a pescare? Che esiste un amichettismo di destra da esportazione. Nel novembre 2024 Beatrice Venezi sarebbe stata nominata direttore ospite dell’Orchestra del prestigios o Teatro Colón di Buenos Aires. Uno dei teatri più blasonati. Così Gaetano Amato ha messo in croce il ministro degli Esteri Antonio Tajani per denunciare «un caso di amichettismo internazionale». Da ridere. Sorpattutto per la topica presa per il solo movente di impallinare Beatrice Venezi contro la quale è in atto un’aggressione politica, professionale e umana per il caso della direzione artistica de La Fenice a Venezia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

