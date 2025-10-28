Figline danneggiano cassonetti e lanciano bottiglie di vetro contro le auto | arrestati due 30enni

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto l'evidente effetto dell'alcol, hanno danneggiato alcuni cassonetti e poi tirato alcune bottiglie di vetro verso auto in transito, per fortuna senza causare incidenti. È successo nella serata di giovedì scorso, 23 ottobre, anche se la notizia si è diffusa questa mattina, sul territorio di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

