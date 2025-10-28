Fiera delle arti tessili in Piazza Santa Croce

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione tessile torna protagonista a Firenze con la nuova edizione della Fiera delle Arti Tessili, già Fiera delle Lane di San Martino, che animerà Piazza Santa Croce nel weekend di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre (ingresso gratuito dalle 9 alle 19).La manifestazione darà ampio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

