Fiera delle arti tessili in Piazza Santa Croce
La tradizione tessile torna protagonista a Firenze con la nuova edizione della Fiera delle Arti Tessili, già Fiera delle Lane di San Martino, che animerà Piazza Santa Croce nel weekend di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre (ingresso gratuito dalle 9 alle 19).La manifestazione darà ampio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#SVILUPPO_CAPITALEUMANO In corso nella Sala 2 del Padiglione 152 della Fiera Del Levante, l’iniziativa moderata da Annamaria Fiore (coordinatrice dell’Area Ricerca economica e informazione statistica di ARTI) referente dell’Osservatorio del Mercato - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, fiera delle arti tessili in piazza Santa Croce: laboratori per bambini, prodotti locali, sostenibilità - In arrivo a Firenze la nuova edizione della Fiera delle Arti Tessili, già Fiera delle Lane di San Martino, che animerà Piazza Santa Croce nel weekend di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre ... Lo riporta 055firenze.it
Fiera delle arti tessili - A Firenze, in piazza Santa Croce, si terrà la Fiera delle arti tessili, nello stesso periodo in cui nel Trecento si teneva la grande fiera annuale dei panni di lana. Si legge su lanazione.it