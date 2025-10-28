Senza impianto elettrico fisso, che è stato noleggiato per l’occasione, senza infissi nè porte all’ingresso e coi ponteggi ancora attorno al perimetro della struttura: si presenterà così il padiglione principale del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro per la 234esima edizione della fiera agricolo zootecnica del 18 e 19 novembre. I lavori di copertura di quello che fino ad alcune settimane fa era ancora uno “scheletro“ sono sostanzialmente finiti alcuni giorni prima della consegna ufficiale che avrebbe dovuto essere entro fine mese. E tanto basta perché il padiglione bovini possa essere messo a disposizione per la due giorni della storica kermesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera agricola, lavori col fiatone. Il padiglione bovini sarà senza infissi