Fico | Tagliati 15 milioni alla metro di Afragola Cirielli non se ne accorge

NAPOLI, 28 ottobre 2025 – “Vedo che la volata di Cirielli gliela stanno tirando molto bene: hanno il candidato di Fratelli d’Italia in Campania e lui non si accorge che si fa tagliare 15 milioni di euro per la metropolitana linea 10 che deve decongestionare il traffico ad Afragola e nell’area nord di Napoli”. Lo ha dichiarato Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, commentando il taglio dei fondi nazionali destinati al nuovo collegamento metropolitano. La linea 10 è considerata un’infrastruttura strategica per migliorare la mobilità tra la provincia nord e il capoluogo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Fico: “Tagliati 15 milioni alla metro di Afragola, Cirielli non se ne accorge”

