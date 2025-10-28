Fico | Candidano Cirielli e gli tagliano fondi per la metro

Tempo di lettura: < 1 minuto "La volata di Cirielli? Vedo che gliela stanno tirando molto bene: hanno il candidato di Fratelli d'Italia in Campania e lui non si accorge che si fa tagliare 15 milioni di euro per la metropolitana linea 10 che deve decongestionare il traffico ad Afragola e a tutta l'area nord di Napoli". Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, commentando il taglio dei fondi nazionali sul nuovo collegamento di metropolitana da costruire per collegare la provincia nord con il capoluogo. "A Napoli – ha aggiunto Fico alla domanda sull'arrivo dei ministri del Governo in Campania per la campagna elettorale – continuano a presentare provvedimenti come questo e parlano di autonomia differenziata, che spacca e ammazza il sud e la Campania, che noi abbiamo combattuto.

