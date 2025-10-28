Fico cambia idea sul Faro di De Luca | Pezzi di progetto possono funzionare

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono pezzi di questo progetto che possono funzionare, ma sono aspetti che vedremo dopo". Così il candidato del centrosinistra Roberto Fico ha risposto a una domanda sul 'Faro', il progetto della giunta De Luca per la nuova sede della Regione Campania. "I progetti di rigenerazione urbana sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

