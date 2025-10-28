Fico | Appuntamento a domani per parlare della nostra Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Domani a Napoli, al Teatro Mediterraneo, parleremo della nostra Campania, del suo futuro, dei suoi giovani e delle tante opportunità di crescita che insieme possiamo costruire. Parleremo dei nostri progetti, del nostro programma. Di tutto quello che faremo. La sfida è grande: sono tante le risposte che la nostra comunità deve avere su tanti fronti, ci sono buone pratiche da consolidare, c’è l’ambizione che la politica deve avere nel perseguire nel miglior modo possibile il bene comune”. Così Roberto Fico che dà appuntamento a domani a Napoli per l’apertura della sua campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

