Fico | Appuntamento a domani per parlare della nostra Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Domani a Napoli, al Teatro Mediterraneo, parleremo della nostra Campania, del suo futuro, dei suoi giovani e delle tante opportunità di crescita che insieme possiamo costruire. Parleremo dei nostri progetti, del nostro programma. Di tutto quello che faremo. La sfida è grande: sono tante le risposte che la nostra comunità deve avere su tanti fronti, ci sono buone pratiche da consolidare, c’è l’ambizione che la politica deve avere nel perseguire nel miglior modo possibile il bene comune”. Così Roberto Fico che dà appuntamento a domani a Napoli per l’apertura della sua campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Appuntamento a domani per parlare della nostra Campania”

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi, alle ore 17:30, al Teatro Troisi di Napoli, vi aspettiamo per un appuntamento imperdibile! Insieme al Candidato Presidente Roberto Fico e al Presidente Giuseppe Conte presenteremo i candidati del MoVimento 5 Stelle al Consiglio Regionale della Cam - facebook.com Vai su Facebook

INCONTRO FICO-DE LUCA, IANNONE: “INCIUCIO TRA ASSISTENZIALISMO E SISTEMA DI POTERE” L’incontro tra il governatore uscente Vincenzo De Luca e il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico (M5S) ha immediatamente suscitato... - X Vai su X

La rassegna "Terre e Immagini" domani a Cerasa per parlare del Lisippo - San Costanzo, 11 agosto 2025 – Sarà il professor Rodolfo Battistini, storico dell’arte, il protagonista del settimo appuntamento della rassegna “Terre e Immagini”, in programma per domani sera ... Si legge su ilrestodelcarlino.it