Fiano contestato da giovani comunisti | Mi hanno impedito di parlare

Ilfogliettone.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Fiano “Degli squadristi sedicenti comunisti mi hanno impedito di parlare al grido fuori i sionisti dall’università”. Lo racconta Emanuele Fiano, ex parlamentare Pd ed esponente storico della comunità ebraica milanese, raggiunto al telefono. “Ero stato invitato da un’associazione studentesca che si chiama ‘Futura’, che è prevalente all’università Ca’ Foscari di Venezia, per un dibattito sulla pace. Il dibattito doveva svolgersi nella sede principale dell’università ma dopo che ieri è stato pubblicato un post del Fronte della Gioventù comunista Venezia-Mestre annunciando una manifestazione perché non volevano parlassi, l’autorità e gli organizzatori hanno deciso di spostarlo in altra sede, distante. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

