Fiano contestato alla Ca' Foscari | Fuori i sionisti dall' università
AGI - "Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli, tra Antonio Calo' presidente di Ve.Ri.Pa. e Emanuele Fiano presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati, e invece gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'universita''. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre e' impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati, riportando quanto avvenuto a Ca' Foscari. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Convegno degli Orrori c’era anche Ferrara. Ha contestato il numero di morti a Gaza e ha detto che a Gaza hanno fatto il funerale alle bambole. I commenti stavolta fateli voi. - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato, come successo a mio padre nel ’38” - Con questo ?coro all’Università Ca’ Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele- Secondo msn.com
Dibattito sulla pace a Ca' Foscari interrotto da attivisti pro-Pal: Fiano contestato con slogan e cartelli - sionisti; solidarietà trasversale per l’ex parlamentare e il richiamo al confronto con le persecuzioni del 1938 ... Lo riporta lasicilia.it
Pro-Pal impediscono a Fiano di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia: “Fuori i sionisti dall’università” - Due Popoli, Due Stati’ doveva partecipare a un incontro insieme ad Antonio Calò presidente di Ve. Secondo msn.com