Fiano contestato alla Ca' Foscari | Fuori i sionisti dall' università

Agi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli, tra Antonio Calo' presidente di Ve.Ri.Pa. e Emanuele Fiano presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati, e invece gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'universita''. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre e' impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati, riportando quanto avvenuto a Ca' Foscari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fiano contestato alla Ca' Foscari": Fuori i sionisti dall'università"

