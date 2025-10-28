Fiamme nei capanni | a fuoco bombole di Gpl mezzi agricoli e un vecchio serbatoio di gasolio

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MORRO D’ALBA – Intorno alle 5 di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Senigallia sono intervenute nel territorio comunale di Morro d’Alba per un incendio che ha coinvolto alcuni capanni agricoli utilizzati per attività domenicali.All’interno delle strutture sono state. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiamme capanni fuoco bomboleIncendio all’alba: capanni agricoli divorati dalle fiamme - Carabinieri e Vigili del fuoco sul posto Intorno alle 5 di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco di Jesi e Senigallia sono intervenute in località Morro d’Alba per un incendio che ha coinvol ... youtvrs.it scrive

fiamme capanni fuoco bombolePalazzina in fiamme, bombola esplode e investe pompiere - Un violento incendio scoppiato nel quartiere Gianturco, a Napoli, ha provocato momenti di terrore tra i residenti di via Santa Maria di Costantinopoli alla Mosc ... Scrive ilfattovesuviano.it

Camper in fiamme tra le case, attimi di paura per i residenti: «Abbiamo sentito anche due scoppi, probabilmente erano le bombole a gpl» - Paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Fornase I tronco, dove nel cortile di una casa ha preso fuoco un grande camper. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Capanni Fuoco Bombole