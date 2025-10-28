Fiamma olimpica a Viterbo il test del percorso e i nomi dei tedofori di casa

Viterbotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il 7 dicembre la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 fa il suo ingresso a Viterbo, tappa di un viaggio che attraversa l'Italia intera prima di raggiungere la cerimonia inaugurale dei Giochi a Milano. Sarà una giornata storica per la Città dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

