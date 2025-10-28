Fiale di semaglutide vendute a 50 euro sul mercato nero Prezzi bassi ma rischi enormi | donna di 53 anni muore dopo un’iniezione illegale l’allarme degli esperti
Nel Regno Unito cresce l’allarme per l’uso di farmaci dimagranti acquistati attraverso reti illegali online. Dopo il sequestro di migliaia di dosi di prodotti contraffatti contenenti semaglutide e tirzepatide, è emersa la storia di Karen McGonigal, una donna di 53 anni morta dopo un’iniezione somministrata in un salone di bellezza. Secondo quanto riportato dalle figlie a ITV News, Karen, residente a Salford (Greater Manchester), aveva deciso di sottoporsi a iniezioni di semaglutide acquistate sul mercato parallelo dopo che il suo medico le aveva negato la prescrizione ufficiale del Mounjaro (tirzepatide, prodotta da Eli Lilly) a causa dei criteri restrittivi del Servizio sanitario britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it