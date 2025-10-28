Nel Regno Unito cresce l’allarme per l’uso di farmaci dimagranti acquistati attraverso reti illegali online. Dopo il sequestro di migliaia di dosi di prodotti contraffatti contenenti semaglutide e tirzepatide, è emersa la storia di Karen McGonigal, una donna di 53 anni morta dopo un’iniezione somministrata in un salone di bellezza. Secondo quanto riportato dalle figlie a ITV News, Karen, residente a Salford (Greater Manchester), aveva deciso di sottoporsi a iniezioni di semaglutide acquistate sul mercato parallelo dopo che il suo medico le aveva negato la prescrizione ufficiale del Mounjaro (tirzepatide, prodotta da Eli Lilly) a causa dei criteri restrittivi del Servizio sanitario britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fiale di semaglutide vendute a 50 euro sul mercato nero. Prezzi bassi ma rischi enormi”: donna di 53 anni muore dopo un’iniezione illegale, l’allarme degli esperti