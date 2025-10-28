FIALDINI | DA BAMBINA SOGNAVO GRUBER NON CARRÀ GUACCERO? STAI SERENA
Francesca Fialdini è una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle. Giuria e pubblico sono concordi nel premiare le sue esibizioni e il raccontarsi senza filtri. Via l’aurea da maestrina perfettina come più volte è stata raccontata, e lo hanno sottolineato gli stessi giudici dello show di Milly Carlucci, e dentro la vera Francesca. Il risultato è un posto sempre alto sia nei giudizi tecnici che in quelli del pubblico da casa che sostiene la coppia televisiva formata dalla Fialdini e Giovanni Pernice. A proposito, la conduttrice di Rai1 rassicura Bianca Guaccero, compagna del maestro di Ballando, dopo che i giornali hanno parlato di gelosie e tensioni nel dietro le quinte. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FRANCESCA FIALDINI: DA BAMBINA SOGNAVO GRUBER, NON CARRÀ. GUACCERO? STAI SERENA #FrancescaFialdini #LilliGruber #BiancaGuaccero #BallandoconleStelle - X Vai su X
Francesca Fialdini guida i pronostici per la vittoria a Ballando con le Stelle, seguita da D'Urso e Delogu. Ecco i precedenti. Vai su Facebook
Francesca Fialdini: "Quella volta che scambiai Simone per Pippo Inzaghi" - Francesca Fialdini è una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha raccontato aspetti del suo passato e quella volta in cui scambiò Simone Inzaghi per Pippo ... Si legge su msn.com
Francesca Fialdini: «Confusi Simone con Pippo Inzaghi. In discoteca ci sono andata una sola volta e a Ballando scordo le coreografie» - Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Lo riporta msn.com