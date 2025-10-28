Festival della Terra San Gimignano è ’bio’
Dalla cultura dell’arte e della storia della città a quella della terra lavorata con produzioni bilogiche. San Gimignano patrimonio Unesco celebra il decimo compleanno del ’Festival della Terra’ per la salute della terra e la pace fra i popoli. La voce degli operatori del Biodistretto San Gimignano, guidato dal presidente Marco Arduini, apre il sipario sul palcoscenico naturale delle piazze ai piedi delle torri da domani a domenica. Primo incontro alle 17 fra i tavoli al ’Doc San Gimignano’, la enofocacceria in Baccanella per parlare della fermentazione di cibi e bevande con Sacha Capecchi e Nicola Arduini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
