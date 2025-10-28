Festival della Carbonara & Cucine Romane
Dal 7 al 9 novembre Tipico Eventi torna a Cittadella, questa volta con il gustosissimo format “Festival della Carbonara Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Piazza Scalco e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Villafranca (VR). Festival della Carbonara, 17-18-19 ottobre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
A Treviglio festival della carbonara / Cucine romane - Dal 3 al 5 maggio 2024 Tipico Eventi torna a Treviglio, quest’anno proponendo il gustosissimo format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un ... Riporta bergamonews.it
A Macherio arriva il Festival della carbonara - Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questo gustoso piatto: dal 29 agosto all’1 settembre Macherio, ... Secondo monzatoday.it
Festival della carbonara - Dal 3 al 5 maggio 2024, in Piazza Setti si svolgerà il "Festival della Carbonara | Cucine Romane", un evento gastronomico che delizierà il tuo palato con le migliori specialità romane. Lo riporta ecodibergamo.it