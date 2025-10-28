Festival del Cinema Europeo 2025 | un' edizione nel segno di Lars Von Trier e Saverio Costanzo

Comingsoon.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26° Festival del Cinema Europeo di Lecce, in programma dal 15 al 22 novembre, rende omaggio a Lars Von Trier e Saverio Costanzo, che riceveranno l'Ulivo d'Oro alla Carriera. Il secondo sarà inoltre protagonista di un incontro. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

