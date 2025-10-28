Festival cileno Struttura made in Lecco
Un padiglione per per il Rec Festival di Concepción. È il più importante evento musicale gratuito del Cile. Effimero perché non permanente. Lo hanno progettato e realizzato alcuni studenti del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. È stato riconosciuto come uno dei migliori cinque lavori del Ciclo XX dell’Alta Scuola Politecnica, un programma congiunto tra ricercatori del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino. Il progetto è stato proposto e coordinato dall’architetto Alberto Collet, docente di Progettazione architettonica al Poli di Leccco, in collaborazione con gli architetti Manfredo Di Robilant e Davide Bardini, docenti del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
