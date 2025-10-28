festa per i cinquantenni di petriolo tra risate e ricordi

Petriolo, 28 ottobre 2025 - Festa per i cinquantenni di Petriolo, domenica scorsa, 26 ottobre. I ragazzi e le ragazze del 1975 si sono trovati prima nella chiesa dei SS. Martino e Marco per la messa delle 11 celebrata da don Marco Zengarini. Poi la giornata è proseguita con un pranzo al ristorante Le Logge di Urbisaglia tra piatti tipici e brindisi. Divertimento, aneddoti, risate e un pizzico di nostalgia sono stati gli ingredienti di questa rimpatriata, organizzata da un gruppetto di cinquantenni soddisfatti per la riuscita dell’evento. La promessa è stata quella di ritrovarsi presto per un’altra reunion all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

